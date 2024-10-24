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İzmir'de Aile İçi Cinayet

İzmir'de bir kişi, karısını ve üvey kardeşini öldürdü. Olayın arka planında kıskançlık olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:51
İzmir'de Aile İçi Cinayet

İzmir'de Aile İçi Cinayet Olayı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Dirmil Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki M.T., evinde karısı 35 yaşındaki H.T. ve üvey kardeşi 44 yaşındaki İ.A.'ya av tüfeği ile ateş açarak ağır yaraladı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Yapılan incelemeler sonucu, H.T. ve İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının İfadesi

M.T., cinayeti gerçekleştirdiği sırada H.T. ile İ.A. arasında bir ilişki olduğuna dair şüpheleri bulunduğunu ifade etti. Zanlı, gözaltına alınarak soruşturmaya tabi tutuldu.

Bu trajik olay, aile içindeki sorunların ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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