İzmir'de Aile İçi Cinayet Olayı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Dirmil Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki M.T., evinde karısı 35 yaşındaki H.T. ve üvey kardeşi 44 yaşındaki İ.A.'ya av tüfeği ile ateş açarak ağır yaraladı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Yapılan incelemeler sonucu, H.T. ve İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının İfadesi

M.T., cinayeti gerçekleştirdiği sırada H.T. ile İ.A. arasında bir ilişki olduğuna dair şüpheleri bulunduğunu ifade etti. Zanlı, gözaltına alınarak soruşturmaya tabi tutuldu.