İzmir'de AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Çarpıcı Açıklamalar

İzmir'de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) içindeki krizlere dikkat çekerek, "İzmirli hemşehrilerimiz hizmet alamamaktan çok yoruldular çünkü, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine düşmüş olduğu kriz düzeninden çıkamıyor. İzmir'in sorunları onların aklına gelmiyor." dedi.

Yangın Kurbanlarına Geçmiş Olsun Dilekleri

İnan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Foça ve Aliağa ilçelerinde meydana gelen yangınlar sonrası etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan tahribatla ilgili olarak, Valilik ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gereken desteği sağlayacağını belirten İnan, "Bölgedeki yangın, ilgili kurumlar ve orman kahramanlarının yoğun desteğiyle kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Hizmetler Artacak

İnan, Aliağa ve Menemen belediyelerinin Cumhur İttifakı altında hizmet verdiğini hatırlatarak, bu belediyelerin servis kalitesinin arttığını vurguladı. "Merkezi hükümet olarak İzmir'in diğer ilçelerine de yoğun hizmet üretmek için milletvekillerimizle, meclis üyelerimizle, bakanlarımızla çok çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem Aliağa'da yapacağımız projeleri değerlendiriyoruz." dedi.

İnan, İzmir'deki sıkıntılara çözüm üretmek için hızla ilerleyeceklerini belirterek, "2028'e giden süreçte Cumhur İttifakı olarak İzmir'de yeni bir destan yazacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Acar'dan Teşekkür

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise İnan’a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sağda), Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı (solda) makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sağda), Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı (solda) makamında ziyaret etti.