İzmir'de Askeri Üniformayla Dolandırıcılık Yapana 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İzmir'de askeri üniformayla dolandırıcılık yapan S.B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:25
İzmir'de Askeri Üniformayla Dolandırıcılık Yapana 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İzmir'de Dolandırıcılık Skandalı: 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İzmir'de, askeri üniforma giyerek taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık S.B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

İddianamenin okunmasının ardından sanık S.B., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve taksi ücretlerini ilgili duraklara ödediğini savundu. Ancak müşteki Mustafa Başdaş, sanığın taksiye bindikten sonra kendisinden hesap numarası talep ettiğini, fakat ödeme gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanığın giydiği üniforma nedeniyle asker olduğu izlenimini vererek, müştekilerden güven kazanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğini belirtti. Savcı, sanığın ayrı ayrı cezalandırılarak tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, S.B.'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü ve adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Olayın Gelişimi

Olay, geçen yılın ekim ayında İzmir'de taksicilik yapan Mustafa Başdaş'ın, sanığın asker olduğunu iddia etmesine karşın ücretini ödemediğinden şüphelenmesiyle başladı. Başdaş, yaptığı araştırmalarda sanığın asker olmadığını öğrenerek, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüphelinin görsellerini WhatsApp gruplarında paylaştı. Bu paylaşımın ardından sanığın başka bir taksiye üsteğmen kıyafetiyle bindiği fark edildi.

Tutuklanan S.B. hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle mahkemeye sunulmuştu.

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında...

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen müşteriden şüphelendi. Yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenen Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüpheliyi araştırıp, dolandırıcı olduğunu anladı.

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında...

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen müşteriden şüphelendi. Yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenen Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüpheliyi araştırıp, dolandırıcı olduğunu anladı.

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