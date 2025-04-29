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İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Problemi Büyüyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığını esnafı endişelendiriyor. Yetkililer çözüme yönelik adımlar atacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:11
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Problemi Büyüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi, çevresinde oluşan atıklar nedeniyle esnafın tepkisini topluyor. Egemenlik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda biriken atık yığınları, bölgedeki kirlenmeden rahatsız olan esnafın şikayetlerine yol açıyor.

Site esnafından Resul Sevim, yaptığı açıklamada atıkların çevreyi kirlettiğini ve risk oluşturduğunu ifade etti. Sevim, "Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı, yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çöpten geçilmiyor. Esnaf olarak biz bundan şikayetçiyiz," dedi.

30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sözen de atık ve çöplerin herkes için tehdit oluşturduğunu belirtti ve yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Bornova Belediyesinden Açıklama

Bornova Belediyesi, Ayakkabıcılar Sitesi'nde bulunan sanayi atıklarının uzun süredir çevre kirliliğine ve potansiyel yangın tehlikesine yol açtığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sorunun çözülmesi için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde iştirakimiz Belkahve AŞ buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Ayakkabıcı tarafından imhaya yollanmadığı için doğayı ya da zaman zaman çıkan yangınlarla tüm bölgeyi tehdit eden bu atıklar, Belediyemizin çalışmasıyla ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız," ifadelerine yer verildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor.

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