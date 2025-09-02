DOLAR
İzmir'de Babaannesinin Şiddetine Maruz Kalan Çocuk Devlet Korumasına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını ve davaya müdahil olunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarıldı.

Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

