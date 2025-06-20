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İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde çalışan belediye işçileri, ödenmeyen maaşlar nedeniyle eylemde.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:02
İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde

İzmir'de belediyelerde düzenli maaş alamayan işçiler, Buca ve Karabağlar belediyelerinde iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, biriken alacaklarının ödenmediğini belirterek 18 Haziran'dan beri eylemlerine devam ediyor.

Buca'daki Grev Devam Ediyor

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, maaşlarını alamadıklarını ve alacaklarının ödenmediğini ifade ederek grev yapıyor. Üçüncü gününde grevin, temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması sonucu ilçedeki birçok sokakta çöp yığınları oluştu ve kötü kokular yayılmaya başladı.

Bucalıların Tepkisi Var

Bucalı vatandaşlar, bu duruma karşı tepkilerini dile getirirken, işçilerin sorunlarını çözmek amacıyla belediye başkanıyla görüşme gerçekleştiren Ayça Pektaş, “Sorunlarımızı paylaştık, çözüm bekliyoruz” dedi.

İşçiler Mağduriyet Yaşıyor

Pektaş, biriken alacaklar nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, “Biriken alacaklarımız ve sonraki maaşlarımızın düzenli ve tam yatırılacağına dair teminat alıncaya kadar eylemlerimize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Karabağlar'da da İş Bırakma Eylemi

Öte yandan, Karabağlar Belediyesi'nde çalışan 900 işçi de ödenmeyen alacakları nedeniyle bugün yarım gün iş bıraktı. İşçilerin talepleri karşılanmadığı sürece eylemlere devam edecekleri belirtiliyor.

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları...

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor. Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları...

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor. Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

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