İzmir'de Bıçaklı Aile Kavgası: Baba Yaralı

İzmir'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda, Rıza T. (42), tartıştığı babası Hasan T. (75)'yi bıçakla yaraladı. Üç Eylül Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddetini artırdı. Taraflar arasındaki gerginlik sonucu, Rıza T. yanında bulundurduğu bıçakla babasına saldırdı.

Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı baba, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri, olay sonrası Rıza T.'yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.