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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Ödemiş'te bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:49
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Umurbey Mahallesi'nde A.Y. (18) ile Hamit Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.Y., yanında taşıdığı bıçakla Hamit Ş.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hamit Ş., sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahale yapıldı. Ancak, daha sonra durumunun ağırlaşmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, Hamit Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

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