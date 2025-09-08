İzmir'de 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazze'deki Çocuklar Anıldı

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle okula gidemeyen çocukları anmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Boş Sıralar' temalı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Etkinlik, Menemen ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Katılımcılar alana boş ders sıraları yerleştirdi ve saldırılarda ölen Gazzeli çocukların fotoğraflarını ve isimlerini sıralara koydu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Türkiye'de ders zilinin coşkuyla çaldığını belirterek, 'Ama burada boş kalan sıralar var. Yok sayılan hayatlar için buradayız. Çocukların öldürüldüğü hiçbir davanın doğru olmadığını, başarılı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Filistin davası, bir insanlık davasıdır.' ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da Gazze'de soykırımın sürdüğünü, İsrail'in katil olduğunu tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise İsrail'in 19 bin çocuğu katlettiğini kaydederek şunları söyledi:

'Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü ve kütüphaneler kül oldu.'

Etkinlik, Gazze'deki çocukların yaşadığı trajediye dikkat çekmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçladı.