İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanık, mahkeme tarafından ait ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Karamus, maktul Gözde Karamus'un babası Yüksel ve annesi Gülhan Madi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celsede belirttiği esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık ve müşteki avukatlarına söz verildi.

Sanık Serdar Karamus, olayda eşinin sözlerini kaldıramadığı için ateş ettiğini iddia ederek, "Sonra kendime ateş ettim, pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdikten sonra, sanığı “eşe ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığa, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, verilen cezanın emsal olması gerektiğini vurguladı. Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, "Başka Gözde’ler ölmesin" diye feryat etti.

Olayın Detayları

Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde İzmir'in Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda gerçekleşti. Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u silahla ağır yaraladı ve ardından aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Gözde Karamus, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı, Serdar Karamus ise tedavisi sonrasında tutuklandı.

Başlatılan soruşturma sonucunda, Serdar Karamus hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrasında anne Gülhan Madi (sağ 2) açıklama yaptı.