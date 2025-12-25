İzmir'de Boşanma Davası: Samimi Fotoğraflar 'Af' Sayıldı, Dava Reddedildi

Samimi fotoğraflar boşanma davasını reddettirdi

İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir boşanma davasında, davalı kocanın mahkemeye sunduğu samimi fotoğraflar ve çiftin birlikte yaşamaya devam etmesi, mahkeme tarafından tarafların barış niyetini gösteren delil sayıldı ve davanın reddine karar verildi.

Mahkemenin gerekçesi

Mahkeme, dosyaya giren fotoğrafları ve çiftin aynı evde yaşamaya devam etmesini inceleyerek, sunulan görüntü ve uzun süreli birlikteliğin "barış müzakerelerini aşan" bir durum oluşturduğunu vurguladı. Kararda, eşlerin sadece barışmak amacıyla görüşmelerinin affetme anlamına gelmeyeceği belirtilirken, fotoğraflarla belgelenen ilişkinin devam etmesinin geçmişte boşanmaya yol açan olayların hoşgörü ile karşılandığını gösterdiğine hükmedildi. Mahkeme, bu gerekçe ile davacı kadının boşanma talebini reddetti.

Avukat Yasin Ulu'nun değerlendirmesi

Avukat Yasin Ulu, boşanma davalarında tarafların sadece iddia ve savunmalarının değil, dava sürecindeki davranışlarının da hukuki sonuç doğurduğuna dikkat çekti. Ulu'nun ifadeleri şöyle:

"Mahkemeler, tarafların beyanlarından ziyade, somut hayattaki barışçıl eylemlerini esas alarak evlilik birliğini koruma yoluna gidebilmektedir"

"Müvekkilim aleyhine açılan davada, tarafların dava açıldıktan sonra bir araya geldiklerini, samimi fotoğraflar ve tanık beyanlarıyla ispatladık. Mahkeme, dava sürerken devam eden bu yakınlığı ’af’ olarak değerlendirdi ve taraflar boşanmak istediklerini beyan etseler dahi, evlilik birliğini sarsan olayların af kapsamına girmesi sebebiyle davanın reddine karar verdi"

"Dava süresince eşlerin ayrı evlerde yaşamasına rağmen bir araya gelmeye devam etmeleri ve karı-koca ilişkisini sürdürmeleri, hukuken evliliğin devamı yönünde bir irade beyanıdır. Bu karar bize gösteriyor ki; dava açıldıktan sonra sergilenen her tutum davanın seyrini değiştirebilir. Mahkemeler, tarafların beyanlarından ziyade, somut hayattaki barışçıl eylemlerini esas alarak evlilik birliğini koruma yoluna gidebilmektedir"

AVUKAT YASİN ULU