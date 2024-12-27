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İzmir'de Cinsel Taciz Zanlısı Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadına tacizde bulunan zanlı, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:16
İzmir'de Cinsel Taciz Zanlısı Tutuklandı

İzmir'de Cinsel Taciz Olayı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen bir taciz olayı, yerel halkta rahatsızlık yarattı. 23 Aralık'ta Adalet Mahallesi 1594/9 Sokak'ta yolda yürüyen bir kadının, bisikletle geçerken tacize uğradığı şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Olayın ardından ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda bisiklet üzerindeki şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüpheli İ.K'nın (27) izini süren polis ekipleri, genç adamı Bornova ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, İzmir'de kadınların güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, polis ekiplerinin olaylara hızlı müdahale etmesiyle suçluların cezasız kalmayacağına dair bir mesaj da verdi.

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