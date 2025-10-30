İzmir'de DEAŞ finansmanına operasyon: 4 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda eş zamanlı müdahale
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Operasyon, DEAŞ'ın finansmanının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.
