İzmir'de DEAŞ finansmanına operasyon: 4 gözaltı

İzmir'de DEAŞ'ın finansmanına yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:57
İzmir'de DEAŞ finansmanına operasyon: 4 gözaltı

İzmir'de DEAŞ finansmanına operasyon: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda eş zamanlı müdahale

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyon, DEAŞ'ın finansmanının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon
2
Yerli Robotlar ALTAY Tankı Seri Üretiminde Kilit Rol Oynuyor
3
Şefik Karagüzel: 64 Yıllık Göç Serüveni ve Almanya'daki Türk Girişimciler
4
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
5
Afyonkarahisar'da erken teşhisle meme kanseri yenildi
6
Uzaktan Muayene: 1 Yılda 44 bin 719 Kişi Yararlandı
7
Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı: 3,5 Kiloluk Kitle Cerrahı Şaşırttı

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı