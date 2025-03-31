İzmir'de Devrilen Araçta Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Feci Kaza İzmir Menemen'de Meydana Geldi

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücü Mehmet Nuri Ç. (44) hayatını kaybetti. Olay, Kuzey Ege Otoyolu Kabalak mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

Otomobil, 10 APR 925 plakalı aracıyla seyir halindeyken, bariyere çarpıp takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda sürücü hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında E.Ç, B.Ç, N.D, A.Ç ve A.Ç bulunuyor. Menemen ve Aliağa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, aracın kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü.

İzmir'in Menemen ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.