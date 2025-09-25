İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı

İzmir'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.K. ve A.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:05
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı

İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı

Soruşturma sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheliler H.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

