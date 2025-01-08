İzmir'de Doktoru Darbeden 3 Sanığın Yargılanması Başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile sağlığı merkezinde yaşanan bir kavga sonrası beyaz kod vererek olayın bildirilmesini sağlayan aile hekimi Ekin Hürel Günay'a 1,5 ay sonra sopalı saldırıda bulunan 3 sanığın yeniden yargılanma süreci başladı. Sanıklar, geçen yıl aldıkları 7 yıl 6 ay hapis cezası sonrasında istinaf mahkemesinin bozma kararıyla yeniden karşısına çıktı.

Duruşma Detayları

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, müşteki doktor Günay, İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve sanıkların avukatı katılım sağladı. Tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Söz alan doktor Günay, olaya yönelik güvenlik kameralarının kayıtlarını hatırlatarak, yaşananların düzgün bir şekilde aktarılmadığını savundu. “Benim olaya müdahale etmemin sebebi, hastanedeki sekreterin 'yetişin Mehmet Bey'i öldürüyorlar' sözleri oldu” diyen Günay, odaya koştuğunda sanık S.A.'nın yumruk atmaya çalıştığını ve kendisini darbetmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, olay günü sanıkların ceketlerinde sopalarla geldiğine dikkat çekti ve kafasına 33 kez vurulduğunu ifade etti.

Olayın Arka Planı

22 Ağustos 2022 tarihinde, 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan kavgada, Ekin Hürel Günay, sanık S.A. hakkında beyaz kod vermişti. 1,5 ay sonra 7 Ekim 2022'de, mesai bitiminin ardından kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırganların, S.A'nın kardeşi F.A. ile birlikte olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Sanıklara yönelik “kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla dava açılmış fakat daha sonra, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, olayın mesai saati dışında gerçekleşmesi nedeniyle ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirmiş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermiştir.

Mahkeme, duruşmada her iki dosyanın birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.