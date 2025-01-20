İzmir'de Drift Atan Sürücüye 46.392 TL Ceza Kesildi

İzmir'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

İzmir'de drift atan bir sürücüye 46.392 lira idari para cezası uygulandı. Olay, sürücünün otomobiliyle yaptığı driftin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ortaya çıktı.

Emniyetten Hızlı Müdahale

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından hemen harekete geçti. Polis ekipleri, ismi K.M. olarak belirlenen sürücü ve otomobilini tespit etti.

Cezalar ve İşlemler

Emniyete götürülen K.M. hakkında, ilgili yasa maddesi gereğince 46.392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Trafik Güvenliğine Tehdit

Drift yapan sürücünün eyleminin, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle emniyet tarafından adli işlemler başlatıldı.