İzmir'de Düzensiz Göçmen Faciası: 6 Kayıp

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında yaşanan üzücü olayda, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere toplam 27 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, olayın sabah saat 04.03'te gerçekleştiğini ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındığında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Kurtarma operasyonu sırasında bir sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin titizlikle görev aldığını aktaran Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları sonucunda 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, ancak 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı," dedi.

Açıklamalarında, göçmen kaçakçılığı ile ilgili sert ifadeler kullanan Yerlikaya, "İnsanların umutlarını sömüren, yaşlı, kadın ve çocuk demeden ölüme sürükleyen bu insan tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu kişilerin peşindeyiz," diyerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da teşekkür etti.