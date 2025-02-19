İzmir'de Düzensiz Göçmen Faciası: 6 Kayıp

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 27 göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:47
İzmir'de Düzensiz Göçmen Faciası: 6 Kayıp

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında yaşanan üzücü olayda, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere toplam 27 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, olayın sabah saat 04.03'te gerçekleştiğini ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındığında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Kurtarma operasyonu sırasında bir sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin titizlikle görev aldığını aktaran Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları sonucunda 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, ancak 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı," dedi.

Açıklamalarında, göçmen kaçakçılığı ile ilgili sert ifadeler kullanan Yerlikaya, "İnsanların umutlarını sömüren, yaşlı, kadın ve çocuk demeden ölüme sürükleyen bu insan tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu kişilerin peşindeyiz," diyerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı
2
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
3
İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada
4
Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi
5
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması
6
Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK Heyetleriyle Aile Dostu Çalışma Hayatı Üzerine Görüşmeler Yaptı
7
Bahreyn'de 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Başladı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!