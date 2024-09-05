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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümünde 42 Sanık Yargılanıyor

İzmir'de yaşanan elektrik akımına kapılma olayı nedeniyle 42 sanığın yargılanması devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:23
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümünde 42 Sanık Yargılanıyor

İzmir'deki Elektrik Kazası Davasında Gelişmeler

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi hakkında açılan davanın yargılama süreci devam ediyor. Duruşma, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. 42 sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Davada Tarafların İfadeleri

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmayı inceleyenler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.

Tutuklu sanıklardan B. S., mahkemede savunmasında, 4 Ocak'ta yağmur suyu ızgarasının montajında görev aldığını, kablolara zarar vermediklerini belirterek beraatini talep etti. Diğer sanıklardan D. K. ise bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, "3-4 Ocak'taki çalışma görüntülerimiz incelendiğinde önceden bir kıvılcım çıkmadığı, zarar vermediğimiz görülmektedir." dedi.

Tutuklu sanıklardan F.A., 9 Ocak'ta kendilerine gelen bir arıza çağrısıyla olay yerine gittiklerini, işlerini tamamlayarak ayrıldıklarını ifade etti.

Mesele Hakkında Tartışmalar

Sanık M. F. T., 9 Ocak'taki çalışmalardan haberdar olmadığını, iddialara karşı çıkarak, o bölgede sürekli bir arıza olmadığını öne sürdü. Bu durumla ilgili maktul İnanç Öktemay'ın ailesinin avukatı, işçilerin sorumlu tutulup yönetimin korunmasının adaletsiz olduğunu ifade etti.

Olayın Arka Planı

12 Temmuz'da İzmir Alsancak'ta meydana gelen olayda, Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde, 48 kişi gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştı. Yürütülen süreçte bazı yöneticilere de yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.

Mahkeme başkanı, duruşmanın yarın tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam edeceğini açıkladı.

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