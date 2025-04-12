İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Feci Kaza

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki genç hayatını kaybetti. Umut E. (21) idaresindeki 45 KB 6296 plakalı otomobil, Kiraz-Alaşehir kara yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda sağlık ekipleri sürücü Umut E. ile akrabası Efe Kamil E.'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan araştırmalarda Umut E.'nin geçen ay vatani görevini tamamlayarak memleketi Kiraz'a döndüğü öğrenildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.