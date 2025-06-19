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İzmir'de Emniyet Kemeriyle Öldüren Sanığa 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

İzmir'de bir tartışma sonucu emniyet kemeriyle bir kişiyi boğarak öldüren sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:03
İzmir'de Emniyet Kemeriyle Öldüren Sanığa 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

İzmir'de, hafif ticari araçta tartıştığı Hakkı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik'e 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Olay, 10 Şubat 2022 tarihinde Karabağlar ilçesinde gerçekleşti ve sanık hakkında soruşturma başlatıldı.

İlk olarak İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Buket Çelik, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yüksek mahkeme, bu cezayı az bulup dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemeye iade edilmesini sağladı.

Mahkeme, 11 Haziran'da yapılan duruşmada sanığı tekrar yargılayarak, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın haksız tahrik altında hareket ettiği gerekçesiyle bu ceza 14 yıl 2 aya indirgendi.

Müşteki avukatı Halil İbrahim Karaağaç, yapılan bu değerlendirmeye saygı duyduklarını ancak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Sürecin sonunda adaletin sağlandığını düşünüyorlar.

Olayın detaylarına göre, Buket Çelik, Hakkı Öz ile aralarında çıkan tartışmanın ardından, emniyet kemerini kullanarak öz kardeşini boğarak öldürdü. Bu ağır suç karşısında kamuoyunun tepkisi büyük oldu ve dava sırasında yaşanan gelişmeler yakından takip edildi.

İzmir'de, araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı...

İzmir'de, araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hüküm Yargıtayca bozulan sanık, yeniden yapılan yargılamada 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Müşteki avukatı Halil İbrahim Karaağaç, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'de, araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı...

İzmir'de, araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hüküm Yargıtayca bozulan sanık, yeniden yapılan yargılamada 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Müşteki avukatı Halil İbrahim Karaağaç, AA muhabirine açıklama yaptı.

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