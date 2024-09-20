İzmir'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Vedat Emekdar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma, Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Mahkeme Süreci

Savunmasında suçlamaları reddeden Sanık Emekdar, "Olay gününe kadar eşime bir kez bile tokat vurmadım. Olay kesinlikle tasarlayarak bir cinayet değildir" dedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ceza almasına karar verdi. Hakim, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Karar Sonrası Tepkiler

Öldürülen kadının yakınları, mahkemenin kararını alkışlayarak destek verirken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri de adliye önünde toplanarak bu kararın emsal teşkil etmesini istediklerini belirtti.

Olayın Detayları

26 Şubat 2022 tarihinde, gözetim altındaki çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki evine giden polis ve sağlık ekipleri, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Sanık Vedat Emekdar ise bıçakla intihara teşebbüs etmişti. Gözaltına alınan Emekdar, emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.