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İzmir'de Eski HDP Yöneticilerinin Yargı Süreci Başladı

İzmir'de eski HDP yöneticileri terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:21
İzmir'de Eski HDP Yöneticilerinin Yargı Süreci Başladı

İzmir'de Yargı Süreci Başlıyor

İzmir'de, terör örgütü PKK üyeliği iddialarıyla yargılanan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik için duruşma başladı.

Duruşmaya Katılım

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Altan ve Çelik ile avukatları katıldı. Altan, iddianamede yer alan gizli tanıkların ifadelerini reddederek tahliyesini istedi. Çelik de benzer şekilde suçlamaları kabul etmeyip tahliye talebinde bulundu.

Tanık İfadesi

Tanıklardan B.A., Çelik'in PKK'nın kadın yapılanmasında etkin olduğunu iddia ederek, “Cezaevlerinin ideolojik ders yerleri olduğunu ve eğitimler düzenlediğini” ifade etti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın Geçmişi

Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik, 6 Ekim 2023 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler ve terör örgütü propagandası içeren belgeler ele geçirilmişti. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Altan ve Çelik'in yargı süreci devam ediyor.

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