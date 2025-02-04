İzmir'de FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Büyük Darbe

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonun Ayrıntıları

FETÖ mensubu 7 kişi hakkında, askeri mahrem yapılanma ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı işlemleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gerçekleştirildi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yetkililerden konuya ilişkin detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.