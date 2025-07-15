İzmir'de FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan geniş çaplı bir operasyonda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışmalarda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, FETÖ'nün finans kaynaklarını hedef alan bu operasyonla ilgili olarak, Türkiye genelinde 60 ili kapsayan bir çalışma yürütüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yurt içinde ve dışında FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı belirlendi. Elde edilen fonların ise, "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

Bu gelişmeler ışığında, Başsavcılık, örgüte fon sağladıkları iddiasıyla toplamda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı talep etti. Polis ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmeye başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor. Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen, Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.