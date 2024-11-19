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İzmir'de FETÖ Operasyonu: 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda toplam 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:43
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir FETÖ operasyonunda, 49 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, örgüt üyesi oldukları yönünde tespit edilen ve ByLock kullandığı belirlenen toplam 61 şüpheliyi kapsıyor.

Gözaltı Detayları

Şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgüte maddi destek sağladıkları iddia ediliyor. Ayrıca, şüphelilerin hakkında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararları bulunduğu, 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerinde saklandıkları öğrenildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Menemen, Menderes ve Tire ilçeleri ile birlikte Niğde ve Aydın illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonda döviz, Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Firar eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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