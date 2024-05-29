İzmir’de FETÖ operasyonu: 6 polis 3 emekli komiser yardımcısı gözaltında

İzmir’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrasında, 6’sı polis olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin de emekli komiser yardımcısı olduğu ifade edildi.