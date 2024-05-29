İzmir’de FETÖ operasyonu: 6 polis 3 emekli komiser yardımcısı gözaltında

İzmir’de terör örgütü FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 6 polis ve 3 emekli komiser yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmasında, gizli tanık "Garson" aracılığıyla ele geçirilen bilgiler ışığında, şüpheli olarak görülen 9 kişi için arama ve gözaltına alma kararı çıkartıldı.
Karar üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6’sı polis, 3’ü emekli komiser yardımcısı olmak üzere 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınmış olan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.