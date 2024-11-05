İzmir'de FETÖ Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ Operasyonu İzmir'de Devam Ediyor

İzmir merkezli düzenlenen iki ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Kişiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce meslekten ihraç edilen 13 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişilerin isimleri, devam eden FETÖ soruşturmaları sırasında belirlenmiş ve örgütle bağlantılı olduklarına dair beyanlar alınmıştır.

Operasyonun Detayları

İzmir genelinde, özellikle Menemen, Bergama, Torbalı ilçeleri ile Mersin'de toplam 13 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalanırken, bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam etmektedir.

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak, bu operasyonların önümüzdeki günlerde de süreceği bekleniyor.