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İzmir'de Firari Hükümlü Yurt Dışına Çıkarken Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:11
İzmir'de Firari Hükümlü Yurt Dışına Çıkarken Yakalandı

İzmir'de Firari Hükümlü Yakuşlu Harekete Geçti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir yabancı uyruklu hükümlü, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Jandarma Operasyonu

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan Afganistan uyruklu A.N.'yi durdurdu. Yapılan detaylı incelemelerde, A.N.'nin "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan dolayı 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu olay, yurt dışında kaçış girişimlerinin önlenmesinde jandarma birliklerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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