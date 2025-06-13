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İzmir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 1 Şüpheli Yakalandı

İzmir Karşıyaka'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 19:49
İzmir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 1 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, bir kişi gözaltına alındı.

10 Haziran tarihinde Latife Hanım Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisi'nde meydana gelen yangın, belediye tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatılmasına yol açtı. Bu inceleme kapsamında, tesisin güvenlik kamerası görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Görüntülerde, bir kişinin atık alana girdiği ve burada belirli bir süre geçirdikten sonra yangının çıktığı tespit edildi. Karşıyaka Belediyesi'nin emniyet birimleriyle paylaştığı bu kayıtlar sayesinde, şüphelinin hurdacılık yapan A.M. (37) olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, A.M. aynı gün içerisinde 7414 Sokak'ta yakalandı. Şüpheli hakkında 'taksirle yangın çıkarma' suçundan işlem yapıldığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu olay, geri dönüşüm tesislerinde güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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