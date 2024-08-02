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İzmir'de Görevden Uzaklaştırılan Memurdan Çarpıcı Açıklama

Gösteride taşıdığı döviz yüzünden görevden alınan memur, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasını yalanladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:26
İzmir'de Görevden Uzaklaştırılan Memurdan Çarpıcı Açıklama

İzmir'de Görevden Uzaklaştırılan Memurdan Çarpıcı Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, gösteri sonrası görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, açıklamalarda bulundu. Bozat, meydana gelen olay sırasında taşıdığı 'Sosyal dengesiz CHP' yazılı dövizin, görevden uzaklaştırılmasının nedeni olduğunu öne sürdü.

Hukuki Yola Başvurdu

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda düzenlenen basın toplantısında, Bozat, görevden uzaklaştırılmasına karşı hukuki yollara başvuruda bulunduğunu belirtti. Bozat, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuya dair yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu ve şöyle konuştu:

"Benim açığa alınmamın tek sebebi taşıdığım 'Sosyal dengesiz CHP' yazılı kağıt. Başka hiçbir şey değildir. Bunu da İzmir'in, tüm Türkiye'nin kamuoyu vicdanına bırakıyorum."

Cemil Tugay’a Eleştiriler

Bozat, ayrıca İzmir kamuoyunu yanıltmakla suçladığı Cemil Tugay'ın, toplu sözleşme görüşmelerine katılmaktan kaçtığını ve yaptıkları sorunları memurların üzerine yıkarak, kamu arasında kargaşa yarattıklarını iddia etti.

Sendika Başkanı Doğruyol'dan Destek

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da Bozat'ın açıklamalarını destekleyerek, gösteride taşıdığı pankart yüzünden görevden uzaklaştırıldığını savundu.

Belediyeden Gelen Açıklama

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki gün yaptığı açıklamada, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası üyesi memurların, belediye yönetimi ile aralarında çıkan uyuşmazlık nedeniyle sosyal denge tazminatına dikkat çekmek amacıyla 25 Temmuz’da gerçekleştirdikleri gösteri sırasında güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması sebebiyle bazı memurların görevden uzaklaştırıldığını belirtmişti. Açıklamada, toplamda 7 memurun görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan memurlardan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, gösteride, "Sosyal dengesiz CHP" yazılı döviz taşıdığı için görevden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bozat, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda basın toplantısı düzenledi.

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