İzmir'de Grev Nedeniyle Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşlar Tepkili

İzmir'de Grev Nedeniyle Çöpler Toplanmıyor

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi işçilerinin sürdürdüğü grev, kentin temizliğini olumsuz etkiliyor. Kentin farklı noktalarında oluşan çöp yığınları, kötü koku ve görüntüyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

Grev Nedeniyle Durum Ciddileşiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan işçilerin grevi, şehirdeki genel hizmetleri aksatırken, kentte turistlerin yoğun olarak bulunduğu Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve kordon boyunda da çöplerin toplanmadığı gözlemleniyor.

Vatandaşlar Duruma Tepkili

Kent sakinlerinden Orhan Özütürk, eşiyle birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir kafeteryaya geldiğinde, toplanmamış çöplerle karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Özütürk, "İzmir bunu hak etmiyor. Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor," diyerek durumu eleştirdi. Özütürk, ayrıca grev nedeniyle ulaşımda yaşanan zorluklara da dikkat çekti.

Bir diğer vatandaş olan Gülay Özütürk de şehirdeki kötü görüntülerin İzmir'e yakışmadığını belirterek, "Pislik ve rezillik. İzmir'e yakışmıyor," ifadesinde bulundu.

Grev Durumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya koymuştu. Grev, kentte bazı hizmetlerde aksamalara neden olmaya devam ediyor.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yayarken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor. Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken, kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yayarken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor. Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken, kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.