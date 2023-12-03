İzmir’de ‘Hayalet Nişancı’ Paniği Sona Erdi: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Nergiz Parkı’nda pompalı tüfekle 5 kişi ve 1 köpeğin yaralanmasına neden olan ‘hayalet nişancı’ olarak adlandırılan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. olduğu belirlendi. Diğer iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşanan ‘hayalet nişancı’ olayı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Nergiz Parkı’nda oturan vatandaşlar, öğlen saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldığını ve 5 kişi ile 1 köpeğin yaralandığını iddia etmişti. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak, şüphelilerin kimliğini ve adreslerini tespit etti.





POLİS OPERASYONU DÜZENLEDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheli belirleyerek, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, pompalı tüfek ve saçma ele geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı bildirildi. Diğer iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayda yaralanan 5 kişi ve 1 köpeğin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan Sevgi Tevşi, olay anını anlatarak, “İş yerimin önündeydim, telefonla konuşuyordum. İçeri girmek üzereydim ki ayağımda bir acı hissettim. Kan aktığını görünce hastaneye gittim. Ayağıma saçma isabet ettiğini söylediler. Kimin yaptığını bilmiyorum, ama şikayetçiyim” dedi. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu ve olayın aydınlatılmasını istediği belirtildi.





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