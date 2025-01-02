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İzmir'de Hemşire Ölümüne Neden Olan Sürücüye Ev Hapsi Kararı

İzmir'de hemşire Gizem Soylu'nun ölümüne neden olan sürücü, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:00
İzmir'de Hemşire Ölümüne Neden Olan Sürücüye Ev Hapsi Kararı

İzmir'de Hemşire Ölümüne Neden Olan Sürücüye Ev Hapsi Kararı

İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne sebep olan sürücü A.A., tutuklu yargılanmasının ardından ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Duruşma, İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve burada Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede Yaşanan Gergin Anlar

Müşteki avukatı, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek, olay yeri keşfi için taleplerinin olduğunu ifade etti. Sinem Soylu, kardeşinin ölümüne neden olan kişiyle yüzleşmenin kendisi için oldukça zor olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Raporlara itiraz ediyorum. Gerçekten vicdan sahibi olan insan gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp benim hayatımı bitirdi, kardeşimi öldürdü."

Mahkeme sırasında baygınlık geçiren sanık A.A.'ya, adliye görevlileri müdahale etti ve su ile kolonya verildi. Ardından sanık, "Ben her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm. Üzüntüm çok büyük. Bunu dile bile getiremiyorum." diyerek hissettiği üzüntüyü dile getirdi.

Olay ve Yasal Süreç

Olay, 6 Kasım tarihinde Balçova ilçesinde meydana geldi. A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüs, Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda Gizem Soylu'ya çarptı. Talihsiz hemşire, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu nedenle sürücü tutuklandı. Mahkeme, A.A. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul etti.

Hakim, sanığın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

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