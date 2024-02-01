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İzmir'de ihbar üzerine olay yerine giden polis memuru silahlı saldırıya uğradı

İzmir'de ihbar üzerine olay yerine giden polis memuru silahlı saldırıya uğradı Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarı alan polisler, olay yerine gitti. B.K. adlı kişi, polisleri görünce silahını çekip ateş açtı. Bir polis memuru karnından vuruldu. Polis memurunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi. B.K. isimli saldırgan yakalandı.