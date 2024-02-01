İzmir'de ihbar üzerine olay yerine giden polis memuru silahlı saldırıya uğradı

Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarı alan polisler, olay yerine gitti. B.K. adlı kişi, polisleri görünce silahını çekip ateş açtı. Bir polis memuru karnından vuruldu. Polis memurunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi. B.K. isimli saldırgan yakalandı.

İzmir'de ihbar üzerine olay yerine giden polis memuru silahlı saldırıya uğradı
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B.K. adlı kişi, aile içi şiddet nedeniyle Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Uzundere Mahallesi'ndeki şahıslarla görüşme esnasında saldırgan B.K. bilinmeyen bir sebeple silahını çekerek polis memuruna ateş açtı.

Polis memuru S.A., karnından aldığı kurşun yarasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru S.A.'nın durumunun kritik olmadığı bildirildi. Tutuklanan zanlının emniyette sorgusu devam ediyor.

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