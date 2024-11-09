İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'de İnşaat Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, inşaat halindeki bir binanın 4. katındaki balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Balkondaki Çöküş ve Acil Müdahale

İnşaat işçisi Süleyman Polat (39), 5 katlı binanın 4. katındaki balkonun çökmesi nedeniyle zemine düştü. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ambulansla Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, ne yazık ki kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri ve Aile Tepkisi

Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. İşçinin kuzeni Ergün Dinçer, AA muhabirine verdiği demeçte, Polat'ın balkonun çökmesi sırasında şap dökme işlemi yaptığını belirtti. Dinçer, "Balkonu kaçak yapmışlar ve balkon içerisinde demir yok. Balkonu beton zor taşıyor. Hukuki süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatın 4. katındaki balkonun çökmesiyle zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatın 4. katındaki balkonun çökmesiyle zemine düşen işçi hayatını kaybetti.