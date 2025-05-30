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İzmir'de İşçi Grevi Sonrası Toplu Taşımada Kriz

İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle ESHOT otobüs seferleri durdu, toplu taşımada yoğunluk oluştu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:37
İzmir'de İşçi Grevi Sonrası Toplu Taşımada Kriz

İzmir'de İşçi Grevi Sonrası Toplu Taşımada Kriz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi, ESHOT otobüslerinin seferlerini durdurmasıyla toplu taşımada büyük bir yoğunluğa yol açtı. İş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçları için uzun kuyruklar oluştu.

Grev dün başladı ve halen devam ediyor. Bu durum, özellikle iş çıkış saatlerinde vatandaşların uzun süre beklemesine yol açtı. ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle, alternatif olarak İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

Sırasıyla metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yönelen vatandaşlar, yoğunluğun artmasıyla birlikte beklemek zorunda kaldı. Özellikle Konak ilçesindeki Mezarlıkbaşı duraklarında uzun süredir bekleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ek sefer konarak evlerine ulaşmaya çalıştı.

Durakta bekleyen Fatma Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, belediyenin önerdiği ücreti yetersiz bulduğunu ifade ederek, "1 saattir burada yağmurun altında bekliyoruz. Çektiğimiz rezillik. Paralar az geliyormuş. Hiç olmasa 1 saatte bir değil de yarım saatte bir gelsin otobüs." diye konuştu.

Diğer yandan, Buca ilçesindeki aktarma duraklarında da vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Uzun süre bekleyen pek çok kişi, işçilerin belediye ile en kısa sürede uzlaşmasını talep etti.

Grev Süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmeleri sonuçsuz kalınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararı alarak uygulamaya geçmişti. Dün Basmane Meydanı’nda toplanan işçiler, Kültürpark’ta eylem başlatmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluştu. Buca ilçesinde de aktarma duraklarında vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, işçilerle belediyenin en kısa sürede anlaşmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluştu. Buca ilçesinde de aktarma duraklarında vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, işçilerle belediyenin en kısa sürede anlaşmasını istedi.

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