İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 21 Kişiye Adli İşlem

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheliye adli işlem yapıldı; çok sayıda kaçak makaron, sigara, puro, nargile tütünü, etil alkol ve tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:25
Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos tarihlerinde sahte içki üretimi, kaçak tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin önlenmesi ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

Bu çalışmalar kapsamında ekiplerce, Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerindeki belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda, 1 milyon 93 bin içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilogram nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, 25 yüzük ve bileziklerden oluşan tarihi eser, 1 tabanca, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ile şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürülen 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

