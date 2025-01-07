İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 1.989.200 Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 1 milyon 989 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemler ve Eş Zamanlı Baskınlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün mamulü, akaryakıt, cep telefonu ve aksesuarları satan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde 3 depo, bir iş yeri ve bir eve eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda:

165 ton katkılı akaryakıt ürünü,

katkılı akaryakıt ürünü, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı),

boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 176 bin içi doldurulmuş makaron,

içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün,

kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi,

sigara filtresi, 344 paket sigara,

sigara, 25 puro ,

, 20 cep telefonu,

cep telefonu, 157 akıllı saat,

akıllı saat, 477 elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 989 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 165 ton katkılı akaryakıt ürünü, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket sigara, 25 puro, 20 cep telefonu, 157 akıllı saat ile 477 elektronik aksesuar ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 989 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 165 ton katkılı akaryakıt ürünü, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket sigara, 25 puro, 20 cep telefonu, 157 akıllı saat ile 477 elektronik aksesuar ele geçirildi.