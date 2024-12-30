İzmir’de Kadın, Kız Arkadaşını Tabancayla Yaraladı: Gözaltı Yapıldı

İzmir’de Kız Arkadaşını Kazara Yaraladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 25 yaşındaki C.D. adlı kadın, kız arkadaşını kazara tabancayla yaraladı. Olayın ardından, C.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrul Mahallesi 3061 Sokak’ta yer alan bir evde, C.D. ve kız arkadaşı, C.D.'nin babasına ait tabancayı incelemeye başladı. Bu esnada, arkadaşının elindeki tabanca kazara ateş aldı. C.D. ayağından yaralandı.

Olayın ardından olay yerine sevk edilen ambulans, yaralı C.D.’yi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan C.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatılarak C.D.’nin arkadaşı gözaltına alındı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine incelemeler devam ediyor.