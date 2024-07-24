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İzmir'de Kamu Çalışanları İş Bıraktı, CHP İl Başkanlığı Önünde Eylem Düzenlendi

İzmir'de iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde hak mücadelesi verdi. Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmadı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:50
İzmir'de Kamu Çalışanları İş Bıraktı, CHP İl Başkanlığı Önünde Eylem Düzenlendi

İzmir'deki İş Bırakma Eylemi

İzmir'de, Tüm Bel-Sen üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Kültürpark'ta toplanan grup, belediye hizmet binalarını dolaşarak slogan attıktan sonra CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

CHP İl Başkanlığı Önünde Açıklama

Burada bir basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, uzlaşı sağlanamadığı için iş bıraktıklarını ifade etti. Keleş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın durumu CHP Genel Merkezine aktardığını ve kendilerine 2 yıl boyunca enflasyon artışı olmadan toplu sözleşmeyi önerdiğini belirtti.

Haklarını Savunmak İçin Eylemdeydiler

Keleş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maaş zamları ile ilgili iktidarı eleştirdiği ancak kendilerine sıfır zam dayatmasında bulunduğunu vurguladı. 'Bugün buradayız çünkü haklarımızı savunuyoruz. Size gelene kadar sürdürdüğünüz bu tutum son bulmalıdır.' diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Görüşmeler ve Talepler

Açıklamanın ardından Keleş, Şenol Aslanoğlu ile bir araya gelerek taleplerini iletti. Eylem, grup üyelerinin slogan ve alkışları eşliğinde Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik Binası önüne doğru yürüyüşüyle son buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

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