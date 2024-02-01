İzmir'de kan donduran olay: Acıdı taksisine aldı canından oluyordu

Oğuz Erge (44) adlı taksi şoförü, saat 03.30 civarında Buca Gediz'den Gaziemir istikametine gideceğini söyleyen kapüşonlu ve maskeli D.A'yı taksisine bindirdi. Gaziemir Belediyesi'ne yaklaştıklarında D.A arka koltuktan silahını çıkarıp Oğuz Erge'ye üç kere ateş etti. Oğuz Erge ağır şekilde yaralandı. D.A, Oğuz Erge'nin ve taksinin parasını ve eşyalarını alıp kaçtı. Çevredeki insanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Oğuz Erge, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oğuz Erge'nin evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerde ve çevrede 70 kameranın çektiği 110 saatlik görüntüleri izledi. D.A adlı şüphelinin kimliğini belirledi. Saldırgan Buca'daki saklandığı yerde operasyonla yakaladı. Zanlının yanında silah, kovanlar, gasp ettiği para, telefon ve kulaklık bulundu.

OLAY ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Olayın nasıl olduğu araç içi kameranın çektiği görüntülerle ortaya çıktı.

Görüntülerde Erge, arka koltukta oturan D.A'ya "Arabam bozuktu, sanayiye götürecektim. Seni görünce 'alayım dedim'. Soğukta insan bırakılmaz" diyor.

D.A ise "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" diye cevap veriyor. Şoför de "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım" deyip gülüyor. D.A indiği yerde silahını çıkarıp Erge'ye arkadan 3 kere sıkıyor. "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" diyor. Görüntülerde D.A'nın kovanları topladığı, yaralı şoförü yaka paça arabadan indirdiği, "Nerede lan paralar" diye araçta aradığı da görülüyor.