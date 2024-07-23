İzmir'de Kaputa Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İzmir'de Yavru Kedi Sevinci

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, başarılı bir operasyonla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Mavişehir Mahallesi'ndeki alışveriş merkezine giden bir sürücü, eve dönerken araç motorundan gelen garip sesi fark etti. Aracını yol kenarında durduran sürücü, motor kısmındaki yavru kediyi gördüğünde, kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye çağırmaya karar verdi.

İtfaiyenin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zorlu bir çalışma ile kediyi sıkıştığı yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Ekipler, kediyi kurtardıktan sonra ona mama ve su verdi.

Hatıra Fotoğrafı

Yavru kedinin kurtarılmasının ardından, sürücü ile itfaiye ekipleri mutlulukla kedinin yanındayken hatıra fotoğrafı çekildi.

Bu olay, hayvanlara duyulan sevginin ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.