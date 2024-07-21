İzmir'de karı koca husumetlileri tarafından öldürüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, C.D. (39) ve C.D'yi (30) Çiğli ilçesinde saklandıkları adreste yakaladı.

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

- Cinayet sonrası iki aile arasında husumet başlamış

Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablası M.G'nin eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.