İzmir'de Karşıyaka'da Orman Yangını Yangınla Mücadele Devam Ediyor

İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda kontrolden çıkan bir yangın nedeniyle bölgeye acil müdahale yapılıyor.
Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi
Alınan bilgilere göre, yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yangın, kısa sürede yayılarak ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.
Müdahale İçin Görev Sahada
Yangına müdahale etmek üzere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi bölgeye yönlendirildi.
Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.