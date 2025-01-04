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İzmir'de Kayan Tırın İş Yerini Teğet Geçmesi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

İzmir Tire'de yağış nedeniyle kayan tır, iş yerini teğet geçerek zarar verdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:52
İzmir'de Kayan Tırın İş Yerini Teğet Geçmesi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

İzmir'de Yağışlı Havadaki Feci Kaza

İzmir'in Tire ilçesinde, 28 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, yağış nedeniyle kaymaya başlayan bir tır, iş yerini teğet geçerek büyük bir tehlike yarattı.

Alınan bilgilere göre, Abdullah Y. (29) yönetimindeki 45 VL 797 dorse plakalı tır, Yeniçiftlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaymaya başladı. Yağışın da etkisiyle savrulan tır, iş yerinin ön kısmına zarar vererek güçlükle durabildi.

Olay sırasında kahvehanede oturan Ahmet Y. (48), kaymanın etkisiyle savrulan kasanın çarpması sonucu hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırın kayarken yol kenarındaki kasayı savurması ve iş yerine verdiği zarar açıkça görüldü.

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