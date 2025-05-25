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İzmir'de Kaybolan Halil Özcan'ın Cesedi Gölette Bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan Halil Özcan'ın cesedi gölette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:27
İzmir'de Kaybolan Halil Özcan'ın Cesedi Gölette Bulundu

İzmir'in Tire İlçesinde Üzücü Olay

İzmir'in Tire ilçesinde, 44 yaşındaki Halil Özcan'ın cesedi gölette bulundu. Geçtiğimiz günlerde haber alınamayan Özcan için ailesi endişeliydi.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Eskioba Mahallesi'nde yaşayan Halil Özcan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babası Metin Özcan'dan (72) dünden beri haber alamadıklarını bildirdi. Halil Özcan, arama çalışmalarına başladığında babasına ait kıyafet ve çizmeleri gölet kenarında buldu.

Bunun üzerine bölgeye intikal eden jandarma su altı arama ekipleri, gölette arama çalışmaları başlattı. Dalgıçlar, yaptıkları su altı taramasında Halil Özcan'ın cesedine ulaştı.

Cesedin İnfazı ve Soruşturma

Özcan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

İzmir'in Tire ilçesinde, haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu. Bölgeye gelen jandarma...

İzmir'in Tire ilçesinde, haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu. Bölgeye gelen jandarma su altı arama ekipleri, gölette arama çalışmaları yaptı.

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