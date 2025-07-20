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İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Töreni

İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:42
İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Töreni

İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda geniş katılımlı bir tören gerçekleştirildi.

KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Konak Gazi Ortaokulu öğrencisi Mete Cingöz, "Benim İki Bayrağım Var" adlı şiirini okunuyor, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Günün Anlamı ve Önemi

Törende konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılını kutlamanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. İnanıroğlu, görev süresinin bu ayın sonunda sona ereceğini belirterek, İzmir'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet Sergisi

Tören kapsamında, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu ve İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü işbirliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na dair arşiv fotoğrafları, belgeler ve görsel materyallerin yer aldığı "Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet" adlı sergi açıldı.

Etkinlik, Balçova Halk Eğitim Merkezi Ritim Ekibi'nin verdiği konserle sona erdi. Törene ayrıca İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve gaziler katıldı.

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören...

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören...

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

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