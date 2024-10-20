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İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Okul Bahçesine Girdi

Narlıdere'de el freni çekilmeyen otomobil bir okulun bahçesine girdi, anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:15
İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Okul Bahçesine Girdi

İzmir'de Otomobilin Okul Bahçesine Giriş Anı Kamera Kaydında

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir otomobil, bir okulun bahçesine girdi. Olay, 18 Ekim Cuma günü Çatalkaya Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Otobüsünü park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Bir süre sonra, otomobil kendiliğinden hareket etmeye başladı ve sokaktan geçerek, yol kenarındaki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracından inmesi, otomobilin hareket etmeye başlaması, okul kapısına çarpması ve kapının önündeki insanların kaçışması yer aldı. Sürücü, yaşananların ardından hızla aracının yanına koştu.

Önceki Olayda Yaralanmalar Meydana Gelmişti

Bu arada, 30 Eylül'de de benzer bir durum yaşandı; kontrolden çıkan bir otomobil, aynı okulun bahçesine girmiş ve bu kazada 3 kişi yaralanmıştı.

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