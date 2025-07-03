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İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından CHP Heyetine Sert Tepki

İzmir'de kooperatif mağdurları, CHP heyetine tepki gösterdi; Alpyavuz, yolsuzluk soruşturmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:27
İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından CHP Heyetine Sert Tepki

İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından Tepki

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı destek açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Emniyet Önünde Gerilim

CHP vekilleri Tanal ve Ümit Özlale, kendilerine ait suçlamalarla gözaltında bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer şüphelilerin durumu hakkında bilgi almak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldiler. Burada, medyanın karşısına geçen Tanal, arkadaşlarının masum olduğunu savundu.

Bu sırada, Ali Alpyavuz, Tanal'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Kooperatif başkanıyım. 2024 yılında biz davayı açtık, 2023 değil. Bütün delillerimiz dosyanın içerisinde. Ne kadar konuyu biliyorsunuz da bu kadar iddia ediyorsunuz? Biz mağduruz" dedi. Alpyavuz'un bu ifadeleri, ortamda gerilim yaratırken, polis ekipleri durumu kontrol altına almak için müdahale etti.

Özlale'nin Açıklamaları

İzmir'deki gerginliğin ardından Özlale, söz konusu yargılamalardan çekinmediklerini belirtip, "Eğer CHP ve bizim çalışma arkadaşlarımızın bir kusuru varsa tabii ki cezasını çekecek. Bizim yargılanmaktan korkumuz yok" şeklinde ifadelerde bulundu.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir...

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere destek açıklaması yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a (fotoğrafta) tepki gösterdi.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir...

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere destek açıklaması yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a (fotoğrafta) tepki gösterdi.

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